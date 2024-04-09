Дружина Романа Сасанчина втратила дитину: "Падаєш у прірву"

У дружини співака Романа Сасанчина – Іванни – сталося завмирання вагітності.

Блогерка поділилася сумною звісткою у себе в фотоблогу. За словами Іванни, все почалося з різкого болю в животі, а потім лікар шокував, що її вагітність, про яку вона дізналася напередодні, несподівано завмерла:

"Все відбулося супершвидко, незрозуміло… В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, й у тебе одразу купа думок, планів… Ти бачиш перед собою ціле нове життя, багато про що починаєш мріяти й через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. Ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у прірву суму, страху, розчарування… Але я вже все прожила й розумію, що потрібно жити далі. У мене є Лізочка (донька – прим. ред.). Вірю, що все буде добре", - поділилася блогерка.

Іванна Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Дружина артиста розповіла про свій пригнічений стан і зізналася, що тепер за допомогою гормонів вона долатиме наслідки:

"Два тижні я жила в болі. Головне, що лікар сказала, що не будемо робити ні вишкрібання, ні нічого вакуумом, а просто спробуємо гормонами викликати ще раз менструацію, щоб пішов новий цикл. І можливо, не треба буде втручатися туди хірургічно. У мене боліло все. Живіт болів жахливо, знеболювальні не допомагали, мене нудило. Ніби стало трохи легше", - додала Іванна.

Іванна Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно Іванна Сасанчина скаржилася на погіршення самопочуття й розповідала про підозру на кісту.

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