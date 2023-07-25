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Дружина Романа Сасанчина замилувала сімейними кадрами з чоловіком та донькою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Романа Сасанчина замилувала сімейними кадрами з чоловіком та донькою

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Обраниця артиста показала, як вони проводять час разом.

Дружина переможця "Голосу. Діти" та "Голосу країни-10" Романа Сасанчина Іванна поділилася кадрами разом з чоловіком та донькою Елізабет.

На своїй сторінці в Instagram блогерка опублікувала щасливі сімейні світлини та показала, як вони проводять час разом. Так, Роман з дружиною та донькою прогулялися біля Експоцентру в Києві. 

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / © instagram.com/sasanchyn_family
Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_family
Роман Сасанчин з дружиною та донькою / © instagram.com/sasanchyn_family
Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

У підписі до родинних фото Іванна розповіла дещо про їхню історію кохання з Романом. За словами дівчини, тривалий час вона не вірила у кохання з першого погляду, а ж поки не зустріла свого майбутнього чоловіка.

"Чесно кажучи до зустрічі з Романом я в це не вірила! Але вже четвертий рік переконуюсь в тому, що "кохання з першого погляду" є. А, ще від кохання народжується справжня сім’я", - поділилася блогерка. 

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / © instagram.com/sasanchyn_family
Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Нагадаємо, що у грудні 2021 року 19-річний Роман Сасанчин та його 23-річна обраниця одружилися. А вже за декілька тижнів у пари народилася донька. У січні 2023 через рік після реєстрації шлюбу подружжя обвінчалося.

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Дата публікації
Перегляди
1196
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