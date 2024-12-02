Дружина Романа Сасанчина заявила про виїзд із 2-річною донькою за кордон і назвала причину

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила, що вони з 2-річною донькою, якій вже незабаром виповниться три рочки, виїдуть за кордон.

Таке рішення Іванна прийняла задля благополуччя маленької Елізи. Як говорить блогерка, в Києві в період зими буде складно залишатися. Зокрема, через постійні тривоги та вибухи доводиться вночі не спати та спускатися до укриття. Взимку там холодно, тож для донечки подружжя є ризик захворіти. Окрім того, наразі в країні діють відключення світла, що додає нового дискомфорту. Тож, Іванна вирішила на період зими виїхати за кордон.

"Вирішила виїхати за кордон на період зими. Востаннє, коли ми спускалися до паркінгу під час тривоги, ми Елізу дуже рано розбудили. Вона весь день була роздратована та невиспана, а тепер щоразу, коли вибухи чи тривога, вона реагує на це погано. Я такого для неї не хочу. На період зими виїдемо. Саме світло вимикають, холодно буває дуже. Коли тривога, ми спускаємося до паркінгу, а там дуже холодно та сиро. Я не хочу її здоров'ям ризикувати", - поділилася дружина Сасанчина.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Обраниця співака разом із донькою вирушить до Польщі. Там Еліза піде до садочка. Тим часом Іванна планує знайти роботу та заробляти кошти на проживання. Після повернення до Києва дружина Романа Сасанчина хоче повернутися на своє теперішнє робоче місце. Наразі вона працює кухаркою в одному з ресторанів та відповідає за холодні страви.

"На зиму виїдемо. Там саме є місце в садочку, Еліза піде до садочка, а я знайду якусь роботу. Коли повернемося, я повернуся на свою роботу, якщо буде місце. А якщо місць не буде, то буду шукати щось інше", - поділилася обраниця артиста.

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька зізналась, що виїхала з чоловіком жити до Барселони. Артистка розкрила, як її коханому вдалося перетнути кордон.

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