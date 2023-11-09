Дружина Романа Сасанчина зі сльозами на очах розповіла про проблеми в їхньому шлюбі

Дружина співака Романа Сасанчина - Іванна – відверто розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Особистим блогерка поділилася в Instagram-stories. Дівчина зізналась, що їй не подобається ставлення співака до неї. Зокрема, Іванна обурюється, що сама має займатися усіма справами, хоча вже виснажена та хоче відпочити. Блогерка поділилася, що вже на межі до того, щоб все покинути. Ця тема болісна для Іванни, адже коли вона ділилася своїми переживаннями, то на її очах виступили сльози.

"Мене так за*бало чути "дай-подай". Почуваюся прислугою. Я вже дійсно дуже близька до того, щоб здатися і обрати простіший шлях", - відверто зізналась блогерка.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Однак, схоже, не всі користувачі оцінили такі відверті зізнання Іванни та почали дорікати їй, що вона жаліється. Блогерка відповіла хейтерам та зазначила, що не може тримати все в собі та хоче поділитися.

"Ніхто не говорив, що сімейне життя – це лише мед. Бувають і дуже гіркі моменти! Хочеш-не-хочеш, мусиш цьому давати раду. Я не хочу мовчати і тримати в собі те, що мені болить. Така вже я! Або приймайте, або відписуйтесь! Я людина і маю право на своїй сторінці робити і говорити про те, що хочу", - різко зазначила блогерка.

Донька Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, нещодавно блогерка Маша Полякова поділилася подробицями особистого життя. Дівчина зізналась, що розійшлася з бойфрендом, та назвала причину.

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