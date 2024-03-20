Дружина Романа Сасанчина зізналась, як хотіла піти від нього: "Розходились на місяць"

Дружина співака Романа Сасанчина - Іванна – відверто зізналась, як і чому хотіла піти від чоловіка.

Блогерка розповіла, що в їхньому сімейному житті були непрості періоди. Бувало таке, що вона хотіла розлучитися з чоловіком. За словами Іванни, це траплялося, коли під час непорозумінь емоції переважали здоровий глузд.

"Хотіли розвестись? Було! Коли емоції брали гору над здоровим глуздом", - відверто зізналась Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Також блогерка розповіла, що в їхній стосунках бувало й таке, що вони розходилися. Утім, пара була не разом лише місяць, після чого зрозуміла, що хоче й далі будувати спільне життя.

"Розходились на місяць, але зрозуміли, що разом краще", - поділилася блогерка.

Роман Сасанчин із дружиною / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Дружина Романа Сасанчина також говорить, що в їхньому шлюбі бувають непорозуміння. Утім, вони намагаються їх вирішити, зрозуміти одне одного і надалі будувати спільне щасливе майбутнє.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Леонов зізнався, що після 11 років стосунків розійшовся з дружиною. Хореограф поділився, чому між ними стався розрив та як вони зрозуміли, що їм краще бути не разом.

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