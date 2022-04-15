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Дружина Романа Сасанчина зізналася, чи розлучилися вони

Дружина Романа Сасанчина зізналася, чи розлучилися вони

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Дружина Романа Сасанчина зізналася, чи розлучилися вони

Роман Сасанчин з дружиною / instagram.com/annavi_i

Блогерка висловила надію, що помириться з коханим.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, яка оголосила про розрив зі співаком, прокоментувала свою заяву.

Іванна заявила у своїх Instagram-stories, що подружжя не розлучилося, а переживає серйозний конфлікт.

"Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити через все, що зараз є. І ми впораємося з цим", – поділилася блогерка.

© instagram.com/annavi_i
instagram.com/annavi_i

Обраниця виконавця також звернулася до людей, які хочуть від блогерів бачити відкритість і щирість, та натомість поливають їх брудом.

Вона зазначила, що "Бог все бачить, тож згодом хейтери й самі опиняться на місці тих, кого цькували".

"Їй потрібно подорослішати, вона мислить не на 24 роки. Ці дитячі цитати про розбите серце, про кохання". Бляха муха, ви ж нічого не знаєте, що сталося. Я сказала лише те, що мені болить, все. І я маю повне право про це говорити і ви маєте право це говорити. А хто справді по-дитячому робить – це ви: обговорюєте людей, наговорюєте на них різну фігню. Це вам потрібно подорослішати і брати відповідальність за свої слова. І говорити людині це в очі, а не писати з фейкових сторінок", – поділилася вона.

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