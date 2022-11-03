Дружина Романа Сасанчина зізналася, що читала його особисті повідомлення: "Багато смс від дівчат"

На один день пара обмінялася сторінками у Мережі.

Дружина переможця "Голосу країни-10" Романа Сасанчина розповіла, що читала особисті повідомлення чоловіка від інших дівчат.

На один день подружжя вирішило влаштувати челлендж та помінятися сторінками у соціальних мережах. Так, Іванна отримала доступ до усіх переписок Романа.

Дівчина зізналася у сторіз, що вирішила не втрачати нагоди та почитати, чи пишуть її коханому прихильниці.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Як ви знаєте, сьогодні ми помінялися сторінками. Що ж я зробила в першу чергу? А я знайшла усі смс-ки. Думаю, що ж там у нього відбувається. І знаєте, що я побачила? Багато смс від дівчат, які зізнаються у коханні. Або говорять про те, що якщо є дружина і дитина, то це не привід того, що ти не посунешся", - здивувала подробицями Іванна.

Втім, схоже, дружину співака не сильно турбують такі повідомлення від шанувальниці і вона цілком довіряє своєму чоловіку.

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