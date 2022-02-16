Дружина Руслана Ханумака про їхнє знайомство: "Я не хотіла у нього брати інтерв'ю"

Закоханих звела сама доля.
Руслан Ханумак і Аліна Шаманська – відомі, успішні і закохані. Він - режисер, актор і сценарист "Студії квартал 95", вона - телеведуча та блогерка з мільйонною аудиторією.
Вони познайомилися 2016-го на записі програми "55 за 5". І це нині вони міцна родина, а тоді Аліна не хотіла писати інтерв'ю з актором і режисером, якого взагалі не знала, йдеться у ЖВЛ. Хоча він уже встиг прославитися на "Лізі сміху" з командою "Заїнька".
"Вбиваю у Google Руслан Ханумак і мені вибиває просто на якійсь зупинці, на заправці, в потертій курточці, якийсь гопнік, з бородою, синці під очима. Я телефоную продюсеру і кажу: "Я дуже перепрошую, але я не хочу, брати в нього інтерв'ю, вчора був Ляшко, а завтра Руслан Ханумак? Я не хочу втрачати рейтинги", - пригадала Аліна.
Врешті продюсери пообіцяли Аліні за цю зйомку гонорар - і вона погодилася. Руслан зізнається, це було кохання з першого погляду. Він не став довго чекати і вже скоро написав красуні.
Обоє вже тепер зізнаються: було відчуття, ніби знайомі вони 100 років. А Руслан запевняє, що жодного дня не мав сумнівів, що Аліна – його доля.
Вони познайомилися 21 вересня, а рівно за рік, цього самого дня народився їхній син, якого назвали Артуром. Та побралася парочка лише напередодні пологів. 31 серпня 2017-го вона таки стала Аліною Ханумак. А ще за рік Руслан знову освідчився мамі свого маленького синочка.
Подивитися повні випуски "ЖВЛ" ви можете на 1+1 video.
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