Дружина Ханумака зізналась, скільки робила пластичних операцій, та назвала їхню вартість

Блогерка зробила хейлопластику.

Дружина українського актора та режисера Руслана Ханумака, блогерка Аліна, не цурається говорити про те, що вдавалась до пластичних операцій.

До слова, жінка 10 років тому зробила собі ринопластику. Також блогерка вдавалась до блефаропластики. Цього ж разу Аліна у програмі "Світське життя" зізналась, що зробила собі хейлопластику. Пластичну операцію жінці робив Едгар Камінський.

Дружина Руслана Ханумака / скріншот з відео

"У мене, якщо чесно, з ним (ред. – Едгаром Камінським) якась енергетична любов. Я ще робила плазмоліфтинг. Загалом, якщо я не помиляюсь, то я заплатила 127 тис грн", - зізналась Аліна.

Дружина Руслана Ханумака зробила хейлопластику / скріншот з відео

Блогерка говорить, що на цьому планує вже зупинитися та більше не вдаватися до пластичних операцій. А от Руслан жартує, що зробив би собі прес.

"Хочу собі гарний прес. Якось його там роблять. Але я хочу самостійно накачати його. А загалом мені більше нічого не треба", - говорить актор.

Хоча дружина була більш говіркою та розсекретила, що чоловік вже також записався до Едгара Камінського, аби проконсультуватися щодо носа. Окрім того, виявляється, він вже робив собі блефаропластику.

Руслан Ханумак до пластики / скріншот з відео

"У мене були мішки з салом під очима. Тому я їх позбувся", - говорить Руслан.

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