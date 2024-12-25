Дружина Садового похизувалася інтер'єром їхнього розкішного будинку у Львові на 660 квадратів

Дружина Андрія Садового – мистецтвознавиця Катерина Кіт-Садова – показала, який вигляд їхня оселя має зсередини.

Так, подружжя переїхало до триповерхового будинку на 660 квадратів ще 2013 року. Першим ділом, що Андрій Садовий зробив, це встановив ліфт. Катерина Кіт-Садова у проєкті Наталії Островської "Дружина" поділилася, що вони поставилися до цього практично. Зокрема, аби в зрілому віці вони мали змогу спокійно пересуватися між поверхами, також аби їхні батьки та рідні не відчували дискомфорту.

Будинок Андрія Садового зсередини / Фото: скриншот з відео

"Обов'язково є ліфти! Ми як переїхали сюди, Андрій подбав, щоб була доступність для людей із інвалідністю. Першою чергою він подумав, що має бути ліфт. Якось там це все добудовувалося, переплановувалося. Він через два поверхи на третій ходить. Це було так: "А якщо ми постаріємо, а якщо наші батьки прийдуть і не зможуть піднятися сходами", - поділилася дружина Садового.

Будинок Андрія Садового зсередини / Фото: скриншот з відео

Будинок подружжя чималий за розмірами. Коли приходять комунальні платіжки, то за словами Кіт-Садової, суми доволі відчутні. А що ж стосується догляду за територією, то тривалий час цим займалися сама Катерина, її мама та няня. З початком пандемії, від помічниці довелося відмовитися. Однак дружина Садового недовго в такому режимі витримала. Наразі подружжю раз на тиждень допомагають з прибиранням помічники.

Будинок Андрія Садового зсередини / Фото: скриншот з відео

"Коли ми сюди переїхали, у нас вже було п'ятеро дітей. У нас була пані Олеся, яка допомагала нам. І моя мама, і я, ми собі ось так ділили. Потім, коли ковід стався, тут, звичайно, все робили я і моя мама. В якийсь момент я сказала все! Тепер нам допомагають. Раз на тиждень приїжджають і допомагають", - додала обраниця Садового.

Будинок Андрія Садового зсередини / Фото: скриншот з відео

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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