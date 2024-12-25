Дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства

Дружина міського голови Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова – привідкрила завісу їхнього подружнього життя.

Так, у проєкті Наталії Островської "Дружина", вона поділилася про знайомство та розвиток стосунків із коханим.

Майбутнє подружжя познайомилося у 90-х, коли Катерина навчалася на четвертому або п’ятому курсі у Львівській національній академії мистецтв. Тоді їй був 21 рік і це був День міста Львів.

"Це було в Бернардинському дворику, мене запросив його товариш, ми прийшли разом із ним. Коли я зайшла у дворик, то одразу побачила Андрія. Він впав мені в око – був високий, у білому плащі. Це вже темно було, словом, він світився у темряві. Потім ми слухали в кафе поезію Олександра Кривенка. Якось так сталося, що я сіла поруч з Андрієм, а може він біля мене…" - пригадала Катерина.

Вони почали спілкуватися і, як пригадує Катерина, під час розмови Андрій Садовий жартував і був дуже відкритий. Вже під кінець вечора Андрій подарував їй свій золотий перстень з чорним каменем.

"Я собі подумки проговорюю: "Холєра, та я бідна студентка, але я гонорова!". Я відповіла: "Ні, дякую, перепрошую". А він каже: "Та чого ти?! Ну, якщо ти не хочеш, тоді я викину його у вікно!". І він якось так показав жестом і я уявила, як цей перстень летить, падає в траву, і подумала, що добро пропадає. Але він мене зрештою переконав, що він це щиро робив. Я прийняла цей перстень", - пригадала Кіт-Садова.

Андрій Садовий і Катерина Кіт-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Потім вони потанцювали і Андрій Садовий пішов із заходу та не попрощався.

Через місяць після першої зустрічі їхній спільний товариш запитав Катерину, чому вона не телефонує Андрію. У той момент студентка готувала дипломну роботу і шукала спонсорів. Тому вона вирішила все ж зателефонувати і звернутися як до спонсора. Після цього Катерина прийшла на роботу свого майбутнього коханого.

Згодом пара почала зустрічатися. За словами дружини мера Львова, це було довго – 6-7 років, про що зараз вона коханому дорікає. Втім, попри жарти, Катерина тішиться, що так склалося, оскільки, на її думку, все відбувається у свій час. Зокрема, вона пригадала кумедний випадок.

"Вже народився п’ятий син, старшому – 10 років… Вихідними моя мама їздила до села і брала часом із собою дітей. А це так сталося, що всі були вдома, ми жили у старій квартирі на сьомому поверсі без ліфта. Це була неділя, Андрій вдома, я няньчу одного, тут щось роблю, ті кричать, ті тлумляться… І мені прийшло прозріння – Боже, якби ми не водилися стільки часу, скільки б в мене зараз було дітей?!".

Також Кіт-Садова поділилася, хто ж господар вдома: "Думаю, що 50/50". Зі свого боку, Андрій Садовий зауважив, що це дуже мудра відповідь.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового поділилася, чим займаються їхні сини. Усі п'ятеро дітей подружжя Садових зараз навчаються.

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