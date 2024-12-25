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Дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства

Дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства

Дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства

Андрій Садовий і Катерина Кіт-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Також вона поділилася, хто господар у їхньому домі.

Дружина міського голови Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова – привідкрила завісу їхнього подружнього життя.

Так, у проєкті Наталії Островської "Дружина", вона поділилася про знайомство та розвиток стосунків із коханим.

Майбутнє подружжя познайомилося у 90-х, коли Катерина навчалася на четвертому або п’ятому курсі у Львівській національній академії мистецтв. Тоді їй був 21 рік і це був День міста Львів.

"Це було в Бернардинському дворику, мене запросив його товариш, ми прийшли разом із ним. Коли я зайшла у дворик, то одразу побачила Андрія. Він впав мені в око – був високий, у білому плащі. Це вже темно було, словом, він світився у темряві. Потім ми слухали в кафе поезію Олександра Кривенка. Якось так сталося, що я сіла поруч з Андрієм, а може він біля мене…" - пригадала Катерина.

Вони почали спілкуватися і, як пригадує Катерина, під час розмови Андрій Садовий жартував і був дуже відкритий. Вже під кінець вечора Андрій подарував їй свій золотий перстень з чорним каменем.

"Я собі подумки проговорюю: "Холєра, та я бідна студентка, але я гонорова!". Я відповіла: "Ні, дякую, перепрошую". А він каже: "Та чого ти?! Ну, якщо ти не хочеш, тоді я викину його у вікно!". І він якось так показав жестом і я уявила, як цей перстень летить, падає в траву, і подумала, що добро пропадає. Але він мене зрештою переконав, що він це щиро робив. Я прийняла цей перстень", - пригадала Кіт-Садова.

Андрій Садовий і Катерина Кіт-Садова / © instagram.com/andriysadovyi
Андрій Садовий і Катерина Кіт-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Потім вони потанцювали і Андрій Садовий пішов із заходу та не попрощався.

Через місяць після першої зустрічі їхній спільний товариш запитав Катерину, чому вона не телефонує Андрію. У той момент студентка готувала дипломну роботу і шукала спонсорів. Тому вона вирішила все ж зателефонувати і звернутися як до спонсора. Після цього Катерина прийшла на роботу свого майбутнього коханого.

Згодом пара почала зустрічатися. За словами дружини мера Львова, це було довго – 6-7 років, про що зараз вона коханому дорікає. Втім, попри жарти, Катерина тішиться, що так склалося, оскільки, на її думку, все відбувається у свій час. Зокрема, вона пригадала кумедний випадок.

"Вже народився п’ятий син, старшому – 10 років… Вихідними моя мама їздила до села і брала часом із собою дітей. А це так сталося, що всі були вдома, ми жили у старій квартирі на сьомому поверсі без ліфта. Це була неділя, Андрій вдома, я няньчу одного, тут щось роблю, ті кричать, ті тлумляться… І мені прийшло прозріння – Боже, якби ми не водилися стільки часу, скільки б в мене зараз було дітей?!".

Також Кіт-Садова поділилася, хто ж господар вдома: "Думаю, що 50/50". Зі свого боку, Андрій Садовий зауважив, що це дуже мудра відповідь.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового поділилася, чим займаються їхні сини. Усі п'ятеро дітей подружжя Садових зараз навчаються.

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