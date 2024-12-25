Дружина Садового розповіла про переламні моменти у шлюбі та погрози розлученням

Катерина зізналася, що перші 15 років шлюбу тримала все в собі, а потім дала волю емоціям.

Дружина міського голови Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова – розповіла про переломні моменти у шлюбі з чоловіком.

Про це йдеться у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Жінка зізналася, що навіть кричала обранцю про розлучення з ним.

"Я дуже емоційна людина. У якийсь момент я дала собі дозвіл кричати все, що я думаю. Потім розберемося, яке воно. Тому, що перші 10-15 років я сама це все мусила осмислювати – сама образилася, сама виправдала, виплакалася в подушку. І тоді я зрозуміла, що я не витримую, психолог мені допоміг і я тоді дала собі дозвіл говорити все, а там нехай Бог допомагає. І це так по-справжньому було. Я потім кажу: "Андрію, я перепрошую, просто якщо ми маємо бути разом, то ти мусиш це витримати, а я старатимусь зменшувати обороти". Воно потрохи зменшується", - відверто розповіла вона.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового зізналася, чому працювала із психологом. Також Катерина дала пораду жінкам.

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