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Дружина Садового зізналась, чому не склалась її кар'єра та на які кошти живе сім'я

Дружина Садового зізналась, чому не склалась її кар'єра та на які кошти живе сім'я

Дружина Андрія Садового / Фото: instagram.com/kit_u_sady

Також Катерина Кіт-Садова поділилася, як після декрету нарешті наважилася на самореалізацію.

Дружина мера Львова Андрія Садового розповіла про фінансове забезпечення родини та чому не склалась її кар'єра.

До шлюбу з чоловіком Катерина Кіт-Садова розвивалася в сфері мистецтвознавства. Коли пара одружилася, згодом на світ з'явився їхній первісток. Дружина Садового у проєкті Наталії Островської "Дружина" поділилася, що була переконана, що мама повинна бути поруч із дитиною, тож вона прийняла рішення залишатися в декреті та займатися вихованням спадкоємців, натомість свою кар'єру поставити на паузу.

"Він точно не належить до тих людей, які це говорять (бути в декреті та займатися дітьми – прим. ред.). У нас не було такої розмови. Але з іншого боку, з мого боку був такий вибір, я не знаю, наскільки усвідомлений, але для мене було очевидно, якщо народилася дитина, то біля неї треба бути. Це був все-таки мій вибір бути з дітьми", - поділилася Кіт-Садова.

Коли первістку подружжя був рочок, дружина мера Львова знову завагітніла. А потім історія повторилася. Вже після того, як третій син підріс, мистецтвознавиця вирішила, що має повертатися до самореалізації, інакше просто не витримає. Тоді ж родині почала допомагати няня.

"Коли першому синові Івану виповнився рік, я думала, що все, буду продовжувати те, що я люблю робити професійно. Тут я зрозуміла, що я вже вагітна. Я знову йду цим шляхом. Поки я вийшла в люди, зрозуміла, що я знову вагітна. Після третього сина Михайлика, ми вже вирішили, що я вже не зтягую. Психологічно я зрозуміла, що якщо я вже не буду виходити і роботи те, що мені подобається, то буде всім дуже погано. Це було внутрішнє невдоволення самою собою. Тоді ми вже взяли няню, Андрій не був проти", - поділилася Кіт-Садова.

Наразі родину забезпечує чоловік. Також Кіт-Садова є власницею бізнесу, який теж приносить кошти. Щоправда, його створив Андрій Садовий до посади мера Львова, а 2006 року віддав дружині у власність.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

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