Дружина Садового зізналася, чому працювала із психологом, і дала пораду жінкам

Дружина міського голови Львова Андрія Садового – Катерина Кіт-Садова – зізналася, чому працювала із психологом.

Про це вона розповіла у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Так, мама п’ятьох синів поділилася, що зверталася по допомогу, коли її нащадки були маленькі. Тоді жінка переймалася рідними більше, ніж власним моральним станом. Тож, Катерина дала пораду жінкам, які вирішили народжувати дитину – піклуватися про себе, щоб потім уникнути подібних проблем.

"Не забивайте на себе і кожного разу пам’ятайте про "свою хвилину". Бо у мене все було як не Андрій, то діти, як не діти, то ще щось, але там не було мене. Вискочити, як Пилип з конопель, гарно вбратися і усміхнутися – ок, але що всередині робилося... Це не вартує того. Я ходила до психолога", - зізналася вона.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства. Також вона поділилася, хто господар у їхньому домі.

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