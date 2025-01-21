Дружина Сасанчина на тлі хвороби трирічної доньки розкрила її діагноз: "Молюся, щоб видужала"

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина розповіла про самопочуття їхньої донечки.

Раніше блогерка Іванна жалілася, що трирічна Елізабет мала симптоми незрозумілої хвороби. Головною проблемою стала дуже висока температура, яку протягом декількох днів неможливо було втамувати. Крім того, дівчинку турбував сильний кашель.

Оскільки родина тимчасово перебуває у Польщі, то Іванна негайно звернулася до місцевих медиків за допомогою. Так, доньку Сасанчина оглянули та направили на обстеження. Тож після аналізів і флюорографії вони отримали висновок – у трирічної Елізабет діагностували запалення однієї легені. Тепер їй необхідно дотримуватися плану лікування, зокрема їздити до лікарні.

Іванна Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/annavi_i

"Запалення легені. Елізі призначили уколи. Сказали, що якщо лягати в лікарню, то через ослаблений імунітет може ще щось підхопити. У неї запалення одностороннє. Зараз будемо два рази їздити на уколи й отримувати інгаляції. Я молюся, щоб вона скоріше видужала й ми поїхали (до України – прим. ред.). Сумно", - розповіла Іванна.

Також обраниця музиканта у своєму фотоблогу показала донечку, яка сиділа на задньому сидінні машини та махала фанам на камеру.

Іванна Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA також бідкалася на проблеми зі здоров'ям. Вона стурбувала фанів симптомами хвороби та назвала причину погіршення стану.

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