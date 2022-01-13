Дружина Сасанчина показала живіт за два тижні після кесаревого розтину

Іванна продемонструвала свою фігуру.
Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – показала, який вигляд має її фігура за два тижні після народження первістка.
В Instagram-stories 24-річна блогерка опублікувала відео, де танцює на камеру у піжамі. Наприкінці обраниця співака опустила штани та продемонструвала свій животик. Також Іванна засвітила пластир на швах після кесаревого розтину.
Крім того, молода матуся поділилася, як почувається після операції.
"Шов болить ще, але воно того варте на 100%. Заради цього відчуття я б ще 100 разів пішла, щоб порізали", – зазначила вона.
А щодо запитання підписниці про відновлення, вона відповіла, що не спить, їсть через раз та мріє про хороший сон.
Нагадаємо, Іванна та Роман 30 грудня минулого року вперше стали батьками. У подружжя народилася дівчинка. Молоді батьки дали їй рідкісне ім'я – Елізабет.
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