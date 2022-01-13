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Дружина Сасанчина показала живіт за два тижні після кесаревого розтину

Дружина Сасанчина показала живіт за два тижні після кесаревого розтину

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Дружина Сасанчина показала живіт за два тижні після кесаревого розтину

Дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Іванна продемонструвала свою фігуру.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна – показала, який вигляд має її фігура за два тижні після народження первістка.

В Instagram-stories 24-річна блогерка опублікувала відео, де танцює на камеру у піжамі. Наприкінці обраниця співака опустила штани та продемонструвала свій животик. Також Іванна засвітила пластир на швах після кесаревого розтину.

© instagram.com/annavi_i
instagram.com/annavi_i

Крім того, молода матуся поділилася, як почувається після операції.

"Шов болить ще, але воно того варте на 100%. Заради цього відчуття я б ще 100 разів пішла, щоб порізали", – зазначила вона.

А щодо запитання підписниці про відновлення, вона відповіла, що не спить, їсть через раз та мріє про хороший сон.

© instagram.com/annavi_i
instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, Іванна та Роман 30 грудня минулого року вперше стали батьками. У подружжя народилася дівчинка. Молоді батьки дали їй рідкісне ім'я – Елізабет.

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