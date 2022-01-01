Дружина Сасанчина розповіла, чому їй зробили кесарів розтин

Також Іванна розсекретила ім'я дівчинки.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – нещодавно народила первістка.

Втім, у дівчини були складні пологи. Лікарі зробили їй кесарів розтин, аби не травмувати дитину.

"Чому ж робили кесарів? Бо в мене перейми були дуже сильно болісними, а відкриття не було взагалі. А також було маловоддя. Пізніше почала мучитися дитинка. В неї почало подати серцебиття, а потім різко підійматися. Були дуже сильні стрибки. І це повторювалася неодноразово. І щоб не травмувати, дитину вирішили зробити кесарів", - розповіла обраниця Романа.

Дружина Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Іванна поділилася, що медики чудово зробили свою справу. Вона говорить, що зараз відчуває невеличкий біль, втім, дівчина переконана, що незабаром все буде гаразд.

"Я про це зовсім не шкодую. Лікарі зробили все ідеально. Шов просто мінімальний. Зараз трішки болить, але думаю день-два - і все буде добре", - поділилася Іванна.

Донька Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

До речі, вже відомо, як закохані назвала свого первістка. Так, вони дали дівчинці рідкісне ім'я – Елізабет.

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