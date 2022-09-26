Дружина Сасанчина розповіла про стан здоров'я свого тата, якого тяжко поранили у бою на сході

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина – Іванна – розповіла, як нині почувається її тато.

Тато дружини Романа Сасанчина – Іванни – отримав тяжке поранення на сході України, коли захищав країну від російських окупантів.

У квітні чоловік потрапив до лікарні. Загалом, Іванна розповіла, як почувається її тато, який нині перебуває на реабілітації.

За словами дівчини, батько продовжує відновлюватися. Чоловік нарешті вже може саммстійно вставати з ліжка, але права рука ще досі не працює. Іванна поділилася, що у тата також прблеми з мовленням та пам'яттю.

Дружина Романа Сасанчина розмовляла з татом / Фото: instagram.com/annavi_i

"Тато вже встає сам, але права рука все ще не працює. Мовлення також ще порушене. І частинами він забуває мене, сестру та своїх онучок", - поділилася блогерка.

Дружина Сасанчина попросила всіх небайдужих помолитися за тата, адже він ризикував життям, аби захистити Україну.

"Прошу всіх небайдужих помолитися за нього, він на це заслуговує так само, як і кожен захисник, який ризикував і ризикує своїм життям та здоров'ям заради нашого з вами спокою", - наголосила блогерка.

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