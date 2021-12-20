Дружина Сасанчина розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Дівчина також назвала свою вагу.
Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – вже незабаром народжуватиме.
А поки вона розповідає, як минають дні майбутньої матусі. Зокрема, дівчина розсекретила свою вагу. Так, Іванна наразі важить 63-64 кіло. Як зізнається обраниця Романа, вона чимало вже набрала під час вагітності.
"Я набрала вже 14 кіло", - зізналась Іванна.
Так, дівчина раніше розповідала, що під час вагітності в неї з’явився неабияк апетит. Бувало навіть таке, що лікар радив їй менше їсти.
Окрім того, Іванна розсекретила, що її зріст становить 154 см.
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