Дружина Сасанчина розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Дружина Сасанчина розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Дівчина також назвала свою вагу.

Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – вже незабаром народжуватиме.

А поки вона розповідає, як минають дні майбутньої матусі. Зокрема, дівчина розсекретила свою вагу. Так, Іванна наразі важить 63-64 кіло. Як зізнається обраниця Романа, вона чимало вже набрала під час вагітності.

"Я набрала вже 14 кіло", - зізналась Іванна.

Дружина Сасанчина назвала свою вагу / instagram.com/annavi_i

Так, дівчина раніше розповідала, що під час вагітності в неї з’явився неабияк апетит. Бувало навіть таке, що лікар радив їй менше їсти.

Окрім того, Іванна розсекретила, що її зріст становить 154 см.

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