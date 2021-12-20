Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Дружина Сасанчина розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Сасанчина розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Роман Сасанчин з дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Дівчина також назвала свою вагу.

Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа СасанчинаІванна – вже незабаром народжуватиме.

А поки вона розповідає, як минають дні майбутньої матусі. Зокрема, дівчина розсекретила свою вагу. Так, Іванна наразі важить 63-64 кіло. Як зізнається обраниця Романа, вона чимало вже набрала під час вагітності.

"Я набрала вже 14 кіло", - зізналась Іванна.

Дружина Сасанчина назвала свою вагу / © instagram.com/annavi_i
Дружина Сасанчина назвала свою вагу / instagram.com/annavi_i

Так, дівчина раніше розповідала, що під час вагітності в неї з’явився неабияк апетит. Бувало навіть таке, що лікар радив їй менше їсти.

Окрім того, Іванна розсекретила, що її зріст становить 154 см.

Читайте також:

Наступна публікація