Дружина Сасанчина спробувала потанцювати на останніх місяцях вагітності: "Ледве рухаюсь"

Іванна показала чималий животик.

Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – незабаром має народити.

А поки дівчина проводить час в себе вдома. Аби не нудьгувати, Іванна спілкується зі своїми підписниками. Зокрема, дівчина вирішила потішити фанів кумедним відео. Так, вона спробувала потанцювати на останніх місяцях вагітності. Іванна не надто енергійно рухалась перед камерою. Все ж таки чималий животик стримував дівчину.

Вагітна дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Вам для настрою! Тут я взагалі ледве рухаюся", - поділилася зірка.

До речі, Іванна танцювала на тлі дитячого ліжечка. Також зірка була одягнена в піжамні штани та коротку кофтинку. На відео було гарно видно чималий животик Іванни. Схоже, дівчинка вже незабаром з'явиться на світ та буде тішити своїх батьків.

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