Дружина Сасанчина у сльозах натякнула на серйозні проблеми в шлюбі: "Прокидається дика ненависть"

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина – Іванна – натякнула на серйозні проблеми в їхньому шлюбі.

Обраниця музиканта опублікувала в Instagram фото, де вона зображена у сльозах. Іванна поділилася, що робить все від неї можливе, аби зробити їхнє життя кращим. Блогерка зізналась, що зараз повністю виснажена, а на тлі цього в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Іванна поділилася, що може багато чого пробачити, однак їй боляче, коли знецінюють її працю. Також блогерка додала, що хоче почуватися захищеною та "мати перед собою гору". Ймовірно, таким чином Іванна натякнула, що між ними з чоловіком виникли серйозні негаразди.

"Прокидається дика ненависть! Я знаю, що я дуже багато працюю і роблю все можливе зі свого боку, щоб покращити життя! Я втомлююсь більше емоційно, аніж фізично, недосипаю, тепер ще й цілий ряд проблем зі здоров'ям. Я все можу перетерпіти, але знецінення моєї праці і всього, що я робила, це вже занадто…Я, як і будь-яка дівчина, хочу відчувати перед собою гору, за яку можна сховатися від усіх негараздів", - відверто поділилася Іванна.

Допис дружини Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком-військовим. Артистка поділилася, що вони намагаються вберегти стосунки, однак думки про розлучення все ж таки присутні.

Читайте також: