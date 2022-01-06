Роман Сасанчин зі ще вагітною нареченою / instagram.com/sasanchyn_official

Дружина Сасанчина у топі показала, як змінилася її фігура після пологів

Дружина Сасанчина у топі показала, як змінилася її фігура після пологів

Також дівчина розсекретила свою вагу.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – вирішила показати свою фігуру за тиждень після пологів.

В Instagram-stories обраниця співака розмістила короткий ролик, на якому вона у топі та лосинах показує свою фігуру. До слова, у дівчини ще видніється животик.

Окрім цього, Іванна також розповіла й про свою вагу. За тиждень після пологів дівчина важить 57 кіло. До слова, під час вагітності обраниця співака набрала 13 кіло.

Дружина Сасанчина показала свою фігуру за тиждень після пологів / instagram.com/annavi_i

"65 кіло важила перед пологами. До вагітності важила 52 кіло", - розповіла дівчина.

Дружина Сасанчина показала свою фігуру за тиждень після пологів / instagram.com/annavi_i

Нагадаємо, Іванна та Роман 30 грудня минулого року вперше стали батьками. У подружжя народилася дівчинка. Молоді батьки дали їй рідкісне ім'я – Елізабет.

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