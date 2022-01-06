Дружина Сасанчина у топі показала, як змінилася її фігура після пологів

Також дівчина розсекретила свою вагу.
Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – вирішила показати свою фігуру за тиждень після пологів.
В Instagram-stories обраниця співака розмістила короткий ролик, на якому вона у топі та лосинах показує свою фігуру. До слова, у дівчини ще видніється животик.
Окрім цього, Іванна також розповіла й про свою вагу. За тиждень після пологів дівчина важить 57 кіло. До слова, під час вагітності обраниця співака набрала 13 кіло.
"65 кіло важила перед пологами. До вагітності важила 52 кіло", - розповіла дівчина.
Нагадаємо, Іванна та Роман 30 грудня минулого року вперше стали батьками. У подружжя народилася дівчинка. Молоді батьки дали їй рідкісне ім'я – Елізабет.
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