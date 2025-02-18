Дружина Сасанчина висловилася про кризи у стосунках: "Хотіли розірвати шлюб"

Іванна зізналася, які між ними стосунки зараз.

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина розповіла подробиці особистого життя.

Блогерка Іванна в Instagram пригадала кризи у шлюбі. Зокрема, як свого часу разом з обранцем ледь не розлучилася після непорозумінь і тривалого мовчання. Утім, тоді закохані вирішили боротися за почуття й не брали паузу. Врешті, на щастя, всі проблеми минули й зараз родина щаслива.

"Паузу не брали, бо, на мою думку, це ознака кінця стосунків. Але був момент, коли ми п'ять днів не розмовляли і вже хотіли розірвати наш шлюб", - поділилася дружина музиканта, не вдаючись у подробиці.

Роман Сасанчин з дружиною / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Крім того, Іванна після повернення з-за кордону з донечкою розповіла про причини такого рішення. Вона зазначила, що "вдома найкраще". І вже має плани на майбутнє. Зокрема, хоче не лише вести блог, але й повернутися до ще однієї роботи в Україні.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча ділилася подробицями про шлюб з Юрієм Горбуновим. Вона зізналася, якого важливого правила дотримується задля збереження міцних стосунків.

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