Дружина Сасанчина з 3-річною донькою повернулася до України і показала щасливі фото з чоловіком

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина разом із 3-річною донькою повернулася до України.

Сім'я музиканта на період зими виїжджала до Польщі. Нарешті, після двомісячної розлуки Роман Сасанчин возз'єднався з дружиною Іванною та донькою Елізабет. Дружина співака разом із дитиною повернулася з Польщі до Києва.

День святого Валентина родина вже провела в повному складі. Обраниця Романа Сасанчина публікувала у фотоблогу їхні щасливі фото. Знімки був зроблений у кав'ярні. На фото Сасанчин позував із донькою та дружиною в дзеркалі на тлі червоних повітряних кульок у формі сердець. Родинні кадри Іванна підписувати не стала.

Роман Сасанчин із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Тим часом підписники сімейства не упустили нагоди, аби засипати їх компліментами. Роману Сасанчину та його дружині побажали безмежного щастя. Також користувачі зазначили, що вони – неабияк гарна родина.

Роман Сасанчин із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, незадовго до повернення до України донька Романа Сасанчина захворіла. У дівчинки підіймалася висока температура, а ліки не допомагали. Іванна Сасанчин ділилася подробицями про стан здоров'я Елізабет та називала її діагноз.

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