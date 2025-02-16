Дружина Сасанчина з 3-річною донькою повернулася до України і показала щасливі фото з чоловіком

Родина музиканта возз'єдналася після двомісячної розлуки.
Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина разом із 3-річною донькою повернулася до України.
Сім'я музиканта на період зими виїжджала до Польщі. Нарешті, після двомісячної розлуки Роман Сасанчин возз'єднався з дружиною Іванною та донькою Елізабет. Дружина співака разом із дитиною повернулася з Польщі до Києва.
День святого Валентина родина вже провела в повному складі. Обраниця Романа Сасанчина публікувала у фотоблогу їхні щасливі фото. Знімки був зроблений у кав'ярні. На фото Сасанчин позував із донькою та дружиною в дзеркалі на тлі червоних повітряних кульок у формі сердець. Родинні кадри Іванна підписувати не стала.
Тим часом підписники сімейства не упустили нагоди, аби засипати їх компліментами. Роману Сасанчину та його дружині побажали безмежного щастя. Також користувачі зазначили, що вони – неабияк гарна родина.
Нагадаємо, незадовго до повернення до України донька Романа Сасанчина захворіла. У дівчинки підіймалася висока температура, а ліки не допомагали. Іванна Сасанчин ділилася подробицями про стан здоров'я Елізабет та називала її діагноз.
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