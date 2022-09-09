Дружина Сасанчина зізналася, як на їхню різницю у віці відреагували батьки співака

Блогерка розповіла, що спочатку не сподобалася родині співака.

Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна старша за свого обранця на чотири роки. Різниця у віці не завадила парі побудувати родину та народити дитину.

Однак, як зізналася Іванна, на початку їхніх стосунків з Романом її вік бентежив батьків виконавця. Про це блогерка розповіла, відповідаючи на запитання своїх прихильників у Instagram.

"До нашого знайомства таке собі ставлення було до мене та до мого віку. А зараз все ОК", - поділилася дружина співака.

Фото: instagram.com/annavi_i

Зараз Роману Сасанчину 20 років, а Іванні, відповідно, - 24. Щасливе подружжя виховує донечку Елізабет, яка народилася у грудні 2021 року. Не так давно блогерка розповіла прихильникам, що до народження дочки їй довелося пережити викидень.

Нагадаємо, у квітні молоде подружжя приголомшило шанувальників новиною про розлучення, однак через деякий час Іванна розповіла, що насправді між закоханими стався серйозний конфлікт.

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