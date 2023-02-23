Дружина Сергія Бабкіна довела до сліз відео з їхньої квартири у Харкові, до якої вони вперше від початку війни потрапили

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана поділилася з шанувальниками в Instagram дуже особистим відео.

Кохана співака розмістила ролик, на якому зафільмований приїзд подружжя до рідного Харкова і те, як вони вперше від початку повномасштабної війни зайшли до своєї квартири.

Переступивши поріг дому, Бабкіна не стримує сліз від емоцій, які на неї нахлинули. У відео Сніжана показує вікна, які заліплені скотчем, календар, на якому від минулого року дата 24 лютого. Як Бабкіна п'є чай та вечеряє на своїй кухні, радіє тому, що миється у власній ванній.

Це відео викликало у підписників Бабкіної не менші емоції, ніж в неї, про що вони розповіли Сніжані у коментарях: "Сніжано, головне що дім цілий, всі живі ...Є куди повернутися. Головне зараз – якнайшвидше перемогти, щоб знов лунав в домі дитячий сміх", "як мало, виявляється, потрібно, щоб ми були щасливі. Зайти додому і випити на своїй кухні гарячої кави. Сльози рікою", "Боже, не можливо втримати сліз… Плачу разом з вами… Де би не був не забудеш дім", "Ідентичні відчуття під час відвідуванні рідної квартири. Сиджу там і дивлюся на стіни. Люблю їх безмежно".

Сніжана Бабкіна розчулила відео зі своєї квартири у Харкові / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна розчулила відео зі своєї квартири у Харкові / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Зазначимо, що під час повномасштабного вторгнення Сергій та Сніжана Бабкіни разом з трьома дітьми виїхали до Німеччини. В середині листопада Бабкін повернувся до України, а згодом дав концерт у рідному Харкові на вулиці. Закордоном Бабкін активно давав благодійні концерти та розповів, яку суму зібрав на допомогу ЗСУ.

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