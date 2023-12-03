Дружина Сергія Бабкіна насмішила кумедним відео, як у купальнику лягає в сніг та попиває коктейль

Дружина музиканта Сергія Бабкіна - акторка Сніжана Бабкіна – неабияк повеселила прихильників кумедним роликом.

В Instagram знаменитість опублікувала відео, де вона насолоджувалася "літнім відпочинком" взимку. До слова, Сніжана вийшла на засніжене подвір'я у самому лише купальнику, капелюху та сонцезахисних окулярах.

Бабкіна лягла на шезлонг, який був повністю вкритий снігом, взяла до рук коктейль, що освіжає, та почала пити.

"Народжена влітку з зимовим ім'ям. Балансую, як можу", - підписала кадри Сніжана.

Сніжана Бабкіна здивувала відео, як у купальнику та капелюху лягає в сніг і п'є коктейль

Очевидно, що Бабкіна таким чином загартовується взимку. Тим не менш, артистка це зробила в оригінальний спосіб та ще й потішила фанів. До речі, більшість підписників акторки неабияк захопилися відео.

Має крутий та ефектний вигляд!

Сніжано, мурахи всім тілом пішли, надзвичайна жінка!

Я в захваті, ви надихаєте своєю природністю та красою!

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова теж посвітила стрункою фігурою у купальнику. Щоправда, знаменитість ділилася кадрами з відпочинку в Африці, де тепло та немає снігу.

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