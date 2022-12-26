Дружина Сергія Бабкіна поділилася затишним фото з родиною за різдвяним столом

Зіркове подружжя зібралося на святкуванні Різдва з батьками та дітьми.
Дружина виконавця Сергія Бабкіна та його менеджерка Сніжана Бабкіна показала затишні сімейні посиденьки.
У неділю, 25 грудня, зіркова родина відсвяткувала Різдво. На честь свята в гості до них завітали їхні батьки. Світлинами з рідними та дітьми Сніжана поділилася в Instagram.
"Вчора приїхали з туру та одразу почали готуватися до різдвяного вечора. Вийшла дуже тепла, сімейна вечеря", - поділилася Бабкіна.
До святкового столу родина приготувала запечену качку з апельсинами, а також улюблені всіма українцями смажені баклажани та салати.
Зазначимо, що багато українських зірок цього року відсвяткували Різдво саме 25 грудня. Настя Каменських, Світлана Тарабарова та інші знаменитості звернулися до своїх шанувальників з привітаннями.
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