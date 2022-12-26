Дружина Сергія Бабкіна поділилася затишним фото з родиною за різдвяним столом

Зіркове подружжя зібралося на святкуванні Різдва з батьками та дітьми.

Дружина виконавця Сергія Бабкіна та його менеджерка Сніжана Бабкіна показала затишні сімейні посиденьки.

У неділю, 25 грудня, зіркова родина відсвяткувала Різдво. На честь свята в гості до них завітали їхні батьки. Світлинами з рідними та дітьми Сніжана поділилася в Instagram.

"Вчора приїхали з туру та одразу почали готуватися до різдвяного вечора. Вийшла дуже тепла, сімейна вечеря", - поділилася Бабкіна.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

До святкового столу родина приготувала запечену качку з апельсинами, а також улюблені всіма українцями смажені баклажани та салати.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Зазначимо, що багато українських зірок цього року відсвяткували Різдво саме 25 грудня. Настя Каменських, Світлана Тарабарова та інші знаменитості звернулися до своїх шанувальників з привітаннями.

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