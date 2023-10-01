Дружина Сергія Бабкіна похизувалася коштовним подарунком від чоловіка: "Здійснив мою мрію"

Музикант зробив обраниці особливий патріотичний презент.
Дружина українського співака Сергія Бабкіна – акторка Сніжана Бабкіна – похизувалася коштовним подарунком від свого чоловіка.
В Instagram-stories знаменитість поділилася, що коханий подарував їй ювелірну прикрасу. До слова, Сніжана отримала від чоловіка особливу коштовну підвіску, про яку давно мріяла.
"Сьогодні Сергій Бабкін здійснив мою мрію", - поділилася акторка.
Загалом, музикант подарував дружині підвіску, на якій красується мінімалістичний кулон у вигляді герба України.
Сніжана вже приміряла прикрасу і показала, який вона вигляд має на шиї. До слова, хоч підвіска зовсім невеличка, однак герб України гарно виділяється.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук хизувався коштовним подарунком від молодої дружини Катерини Полтавської на честь його 39-річчя. Ведучому було навіть незручно отримувати такий презент, тож він вмовляв обраницю залишити його собі.
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