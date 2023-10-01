Дружина Сергія Бабкіна похизувалася коштовним подарунком від чоловіка: "Здійснив мою мрію"

Дружина українського співака Сергія Бабкіна – акторка Сніжана Бабкіна – похизувалася коштовним подарунком від свого чоловіка.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що коханий подарував їй ювелірну прикрасу. До слова, Сніжана отримала від чоловіка особливу коштовну підвіску, про яку давно мріяла.

"Сьогодні Сергій Бабкін здійснив мою мрію", - поділилася акторка.

Подарунок Сніжани Бабкіної від чоловіка / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Загалом, музикант подарував дружині підвіску, на якій красується мінімалістичний кулон у вигляді герба України.

Сніжана вже приміряла прикрасу і показала, який вона вигляд має на шиї. До слова, хоч підвіска зовсім невеличка, однак герб України гарно виділяється.

Подарунок Сніжани Бабкіної від чоловіка / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук хизувався коштовним подарунком від молодої дружини Катерини Полтавської на честь його 39-річчя. Ведучому було навіть незручно отримувати такий презент, тож він вмовляв обраницю залишити його собі.

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