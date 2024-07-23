Дружина Сергія Бабкіна показала, як у Харкові минає їхній ранок під постійні звуки вибухів

Акторка поділилася, що коли вони востаннє приїжджали, то такого не було.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна - акторка Сніжана Бабкіна – показала, як минає їхній ранок у Харкові.

Так, подружжя з Німеччини повернулося до рідного міста. Артистка в Instagram поділилася, що ранок у Харкові видався не спокійним. Зокрема, в місті було чутно постійні вибухи, які ставалися в області. Окрім того, лунав сигнал повітряної тривоги. За словами Сніжани, коли вони востаннє приїжджали до Харкова, то такого не було.

Тим не менш, Бабкіни не відмовилися від ранкової рутини. Подружжя провело свої духовні практики, аби відновити емоційний стан та наповнитися гармонією.

Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Ранкова практика під сирени та перманентні вибухи, тому що область близько…Минулого разу постійних вибухів чутно не було", - поділилася акторка.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сергій та Сніжана Бабкіни жили в Німеччині разом із дітьми. Нещодавно старший син подружжя – 16-річний Артур – закінчив у Мюнхені українську школу. Акторка вже хизувалася випускником та показала, як за кордоном минуло свято.

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