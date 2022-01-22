Дружина Сергія Бабкіна показала, який вигляд мав співак з довгим та білявим волоссям

Сніжана показала архівні фото.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана, у Міжнародний день обіймів вирішила пригадати минуле.

Так, у своєму Instagram зірка показала архівні світлини, на яких зображена разом зі своїм чоловіком. На кожному знімку Сніжана обнімалася з Сергієм.

Сніжана та Сергій Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Зокрема, акторка показала фото із їхнього вінчання, і ті, на яких вона вагітна, і ті, що було зроблені на початку їхніх стосунків.

Сніжана та Сергій Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана та Сергій Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

До речі, за цей час Сергій змінив чимало образів. Так, він ходив то з довгим, то з білявим волоссям. Також він то відрощував, то голив собі бороду. Сніжана навіть не стрималася, коли публікувала черговий знімок, та запитала у чоловіка: "Бабкін, що це за борода?".

Сніжана та Сергій Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана та Сергій Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

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