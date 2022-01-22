Дружина Сергія Бабкіна показала, який вигляд мав співак з довгим та білявим волоссям

Сніжана показала архівні фото.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана, у Міжнародний день обіймів вирішила пригадати минуле.
Так, у своєму Instagram зірка показала архівні світлини, на яких зображена разом зі своїм чоловіком. На кожному знімку Сніжана обнімалася з Сергієм.
Зокрема, акторка показала фото із їхнього вінчання, і ті, на яких вона вагітна, і ті, що було зроблені на початку їхніх стосунків.
До речі, за цей час Сергій змінив чимало образів. Так, він ходив то з довгим, то з білявим волоссям. Також він то відрощував, то голив собі бороду. Сніжана навіть не стрималася, коли публікувала черговий знімок, та запитала у чоловіка: "Бабкін, що це за борода?".
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