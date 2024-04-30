Дружина Сергія Бабкіна повернулася з дітьми до Харкова і показала, як проводить з ними час

Також артистка розсекретила, який подарунок Сергій Бабкін зробив їхньому сину.

Український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною та дітьми повернувся до рідного Харкова, з якого родина виїхала під час повномасштабної війни в Україні.

У своєму Instagram акторка вже показала, як вони разом проводять час. Зокрема, Сніжана з донькою Веселиною та сином Єлисеєм вирушила до магазину. Сімейство надумало зайнятися домашнім городом та посадити там помідори. Тож, Сніжана разом із дітьми закупила розсаду.

Донька Сергія та Сніжани Бабкіних / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Син Сергія та Сніжани Бабкіних / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Купили все для городу", - поділилася акторка.

До речі, 4-річний Єлисей активно допомагав мамі з садівництвом. Зокрема, він прибирав город, де потім планувалося посадити помідори.

Син Сергія та Сніжани Бабкіних / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

За свою допомогу хлопчик отримав приємний презент від тата. Сергій Бабкін подарував синові іграшковий Tesla Cybertruck, який керується пультом.

Син Сергія та Сніжани Бабкіних / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Пізніше родина Бабкіних зібралася з рідними на природі. Вони всі разом влаштували чайну церемонію та смакували напоями.

"Харківська компанія в зборі", - зазначила Сніжана.

Рідні Сергія та Сніжани Бабкіних / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше за тривалий час повернулась до України. Виконавиця приїхала до Києва і розсекретила, чим займалася у столиці.

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