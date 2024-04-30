Дружина Сергія Бабкіна повернулася з дітьми до Харкова і показала, як проводить з ними час

Також артистка розсекретила, який подарунок Сергій Бабкін зробив їхньому сину.
Український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною та дітьми повернувся до рідного Харкова, з якого родина виїхала під час повномасштабної війни в Україні.
У своєму Instagram акторка вже показала, як вони разом проводять час. Зокрема, Сніжана з донькою Веселиною та сином Єлисеєм вирушила до магазину. Сімейство надумало зайнятися домашнім городом та посадити там помідори. Тож, Сніжана разом із дітьми закупила розсаду.
"Купили все для городу", - поділилася акторка.
До речі, 4-річний Єлисей активно допомагав мамі з садівництвом. Зокрема, він прибирав город, де потім планувалося посадити помідори.
За свою допомогу хлопчик отримав приємний презент від тата. Сергій Бабкін подарував синові іграшковий Tesla Cybertruck, який керується пультом.
Пізніше родина Бабкіних зібралася з рідними на природі. Вони всі разом влаштували чайну церемонію та смакували напоями.
"Харківська компанія в зборі", - зазначила Сніжана.
Нагадаємо, нещодавно співачка Санта Дімопулос вперше за тривалий час повернулась до України. Виконавиця приїхала до Києва і розсекретила, чим займалася у столиці.
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