Дружина Сергія Бабкіна приголомшила дорослим виглядом їхньої 14-річної доньки-красуні

Дружина українського співака Сергія Бабкіна - акторка Сніжана – вперше за тривалий час показала їхню 14-річну доньку.

Зазвичай артистка практично не ділиться контентом із дітьми, однак цього разу вона зробила виняток. Зокрема, у своєму Instagram Сніжана Бабкіна опублікувала фото з 14-річною донькою Веселиною. Акторка поділилася їхнім селфі з ліфта.

Веселина була одягнена в чорні штани та біле худі, а своє довге волосся вона розпустила. Тим часом Сніжана Бабкіна обрала джинси, зелену кофтинку та доповнила образ сумочкою. Як зазначила артистка, вони "пішли створювати красу". Цілком ймовірно, що акторка з донькою направилась до салону краси.

Сніжана Бабкіна з донькою / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

До речі, Веселина помітно змінилася та має вже неабияк дорослий вигляд. Як зазначила Бабкіна, діти швидко ростуть: "Які діти вже великі! Що все так швидко!".

Нагадаємо, нещодавно чоловік Сніжани Бабкіної потрапив у скандал. Сергій Бабкін разом із колегою Андрієм Запорожцем запрошував на концерти гурту 5'Nizza за кордоном, однак чомусь вирішив це зробити російською мовою.

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