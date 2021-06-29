Дружина Сергія Бабкіна про те, як пробачила йому численні зради: "Знадобилося пів року"

Дружина Сергія Бабкіна про те, як пробачила йому численні зради: "Знадобилося пів року"

Сніжана розповіла, що допомогло їй вирватися з пекла.

Музикант Сергій Бабкін днями розповів більш детально про те, як і з ким 10 років тому зраджував своїй дружині Сніжані.

Своєю чергою Сніжана, яка зуміла пробачити артисту зради більше ніж зі 100 жінками, поділилася, як знайшла у собі сили це зробити.

"Там, де наша увага, там наша сила. Там, де наша увага, там наша енергія. Те, на що ми звертаємо увагу щоденно, те і зростає. Це як квітка, яку ти поливаєш і вона з кожним днем проростає. Дає росток, потім переростає у велику рослину і ця рослина дає плоди. Нам після цієї зупинки важливо зрозуміти, на що ми хочемо звертати свою увагу, який росток повинен вирости у нашому житті. І це переростає у сніжну грудку. Якщо ми не задоволені собою, своєю родиною, своїми дітьми, чоловіком, політикою, світом, погодою на вулиці, своєю роботою – це як сніговий ком накопичується, невдоволення, нелюбов і тягне за собою болячки", - зауважила Сніжана.

instagram.com/snezhana_babkina

Тому кохана Бабкіна зазначила, що важливо цю снігову грудку перетворити на позитивну.

"Снігова грудка може бути й іншою. Коли ми просинаємося з усвідомленням того, що цей день більше ніколи не повториться. Те, як я встаю з ліжка, я вже ніколи не встану так з ліжка, те, як я дивлюся у вікно і надихаюся, я так більше ніколи не подивлюся, те, як я цілую свого чоловіка, такого поцілунку більше не буде. Буде інший поцілунок. Кожен мій день неповторний. Це як сніговий ком, неповторний дивовижний день притягує ще більше неповторних та радісних. Ця зупинка допомагає зрозуміти, яку сферу у своєму житті ми хочемо розвинути", - сказала Бабкіна.

Вона порадила, якщо ви хочете розвинути стосунки, любов до себе, любов до дітей, втілити свої мрії та бажання, треба звернути на це увагу.

"І хоча б по хвилинці на день, по п'ять хвилин на день робити щось, якісь дії, щоб цей росток ріс і потім, у підсумку, з'явилися плоди. Ніщо не відбувається за один день. Мені знадобилося пів року щоб вивести себе, вирвати себе з суцільного нуля, з суцільної дупи в якесь вселенське щастя та гармонію", - поділилася Сніжана.

instagram.com/snezhana_babkina

Бабкіна також порадила рухатися поступово, а не одразу завалювати себе купою інформації. Також знаменитість поділилася, з чого складається її день.

"Вранці 10 хвилин помедитувала. Потім я перебуваю у своєму дні, радію, дивуюся, потім вдень я зробила якусь 15-хвилинну практику, приміром йогу, щоб моя спина, моє тіло було здорове. Потім я ще проживаю свій день і ввечері вечірню практику, приміром, медитацію – грамотно завершити свій день", - розповіла Сніжана.

instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, у березні цього року дружина Сергія Бабкіна розповіла, як дізналася про його зради. Тоді ж Сніжана зізналася, що Сергій вскочив у гречку зі 100 жінками.

Згодом Сергій Бабкін пояснив, чому зрадив дружину Сніжану зі 100 жінками. Музикант не жалкує, що виніс особисте на публіку.

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