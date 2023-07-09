Дружина Сергія Бабкіна відсвяткувала 38-річчя за кордоном: артистка показала, де і як провела цей день

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна 8 липня відсвяткувала день народження.

Артистці виповнилося 38 років. З цієї нагоди Сніжана на сторінці в Instagram показала, як провела цей день. Бабкіна з чоловіком, дітьми та їхніми друзями з Харкова поїхали до теплих країв. Де саме Сніжана зустріла день народження, вона не уточнила.

Артистка показала, як вранці їй презентував букет молодший син, 4-річний Єлисей, якому допомагав це зробити зірковий батько.

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Також друзі іменинниці подарували їй святковий торт, а згодом подружки вирушили місцевими автентичними магазинами.

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна відсвяткувала 38-річчя / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Як раніше розповідав Сергій Бабкін, разом з дружиною і трьома дітьми на початку повномасштабної війни вони виїхали з Харкова до Європи. Протягом тривалого часу родина перебуває у Німеччині. Втім святкувати день народження Сніжани, судячи з фото, поїхали до більш екзотичних місць.

Нагадаємо, днями Сергій Бабкін поділився з шанувальниками рідкісним фото 15-річної давнини, де позує зі своєю дружиною Сніжаною. Знімок був зроблений у вагоні потяга. На ньому важко впізнати подружжя. Тоді Сніжана носила чубчик, а Сергій мав бороду та густу шевелюру без сивини.

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