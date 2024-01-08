Дружина Сергія Бабкіна вперше за тривалий час показалася одразу з трьома помітно підрослими дітьми

Артистка похизувалася, як вони разом проводять час у США.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна - акторка Сніжана Бабкіна – вперше за довгий час показалася одразу з трьома дітьми.

Загалом, родина артиста нині перебуває в США. У своєму Instagram Сніжана показує, як минає їхня подорож. Бабкіна вже поділилася, як вони разом побували в одному з торговельних центрів Нью-Йорка. Акторка зізналась, що її неабияк здивувало, що просто в самому приміщені був розміщений гірськолижний комплекс.

"Я таке бачу вперше! Це торговельний центр", - здивувала Бабкіна.

Торговельний центр у Нью-Йорку / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Також у самому торговельному центрі були різні розваги. Так, діти Сніжани каталися на іграшковому тигрові.

"Така прикольна забава. Тигр всіх катав", - ділилася акторка.

Сини Сніжани Бабкіної / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Окрім того, у торговельному центрі було чимало різних незвичайних магазинів. Найбільше діти акторки оцінили крамничку з солодощами.

"Магазинчик – дитяча мрія", - писала акторка.

Син Сніжани Бабкіної / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Наостанок Сніжана опублікувала фото, де постала одразу з трьома своїми помітно підрослими дітьми. Артистка разом із синами та донькою піднялася на оглядовий майданчик та дивилася на панораму Нью-Йорка.

Сніжана Бабкіна з дітьми / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно тренерка Марина Боржемська показала рідкісні фото з дітьми. Спортсменка продемонструвала, як її син та донька від боксера В'ячеслава Узелкова помітно підросли.

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