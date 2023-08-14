Дружина Сергія Бабкіна заступилася за чоловіка та пояснила, чому він співає російськомовні пісні

Також Сніжана відповіла, чому співак жодним чином не коментує хейт довкола нього.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна, акторка Сніжана Бабкіна, заступилася за чоловіка, якого розкритикували за виконання російськомовних пісень на концертах за кордоном.

За словами обраниці артиста, гурт "5'nizza" та Сергій Бабкін – це зовсім різні музичні проєкти, які мають свій репертуар. Колектив не виконує українськомовні треки, адже практично вся його творчість російською. А от сам Бабкін співає українською. Однак нині благодійний тур саме у "5'nizza", тож на сцені лунає репертуар гурту.

"Як менеджер гурту "5'nizza" я можу відповісти. Гурт "5'nizza" і творчість Сергія Бабкіна – це різні творчості. Пісня "Солдат" у "5'nizza" і пісня "Солдат" у Бабкіна – це різні пісні. "5'nizza" не виконує українськомовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного. Гурту "5'nizza" 23 роки. 90% пісень – російською. У нас благодійний тур гурту "5'nizza", - пояснила Сніжана.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Також акторка прокоментувала, чому Сергій Бабкін не реагує на хейт, який розгорівся довкола нього. За словами Сніжани, у нього немає на це часу, адже він з головою поринув у благодійні концерти.

"У хлопців немає часу виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для ЗСУ", - наголосила Сніжана.

Сніжана Бабкіна заступилася за чоловіка / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, Сергій Бабкін нещодавно поїхав до США з благодійними концертами. Однак не всі це оцінили, музиканта почали критикувати в Мережі. Співаку дорікнули, що він під час війни перебуває за кордоном, а на концертах співає російською.

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