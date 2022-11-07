Дружина Сергія Бабкіна зворушливо привітала співака із днем народження: "Моя рідна душа!"

Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана, зворушливо привітала свого чоловіка із днем народження.

На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася його святковою світлиною, на якій Сергій задував свічку на шоколадному кексі. Також Сніжана написала миле звернення до коханого.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Моя рідна душа! Мій любий друг! З днем твого народження! Нехай твій сонячний заряд з кожним днем ​​стає яскравішим і потужнішим. Сяй, лікуй душі, надихай нас усіх! А твоїй Музі я передам, щоб обіймала тебе міцно-міцно", - написала Бабкіна.

Шанувальники артиста також долучилися до привітань та побажали Сергію чистого неба та подальших успіхів.

Найщиріші вітання Сергію!

Щирі вітання, Сергію!

Дякуємо за ваш талант та натхнення!

Також на сторінці музиканта рідні зробили йому колаж із архівних світлин та показали, як змінився артист за останні 17 років.

"Щороку, вранці 7 листопада, хтось таємно пробирається до Instagram Бабкіна, щоб привітати його з днем народження!

Ми вітаємо тебе, наш космотато, з новим роком! Дякуємо тобі за безмежність твоєї душі! За доброту твого величезного серця! Дуже любимо! Міцно обіймаємо", - написала родина Сергія.

Фото: instagram.com/babkin_official

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