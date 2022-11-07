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Дружина Сергія Бабкіна зворушливо привітала співака із днем народження: "Моя рідна душа!"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Дружина Сергія Бабкіна зворушливо привітала співака із днем народження: "Моя рідна душа!"

Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Виконавицю виповнилося 44 роки.

Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана, зворушливо привітала свого чоловіка із днем народження.

На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася його святковою світлиною, на якій Сергій задував свічку на шоколадному кексі. Також Сніжана написала миле звернення до коханого.

Сергій Бабкін / © instagram.com/snezhana_babkina
Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Моя рідна душа! Мій любий друг! З днем твого народження! Нехай твій сонячний заряд з кожним днем ​​стає яскравішим і потужнішим. Сяй, лікуй душі, надихай нас усіх! А твоїй Музі я передам, щоб обіймала тебе міцно-міцно", - написала Бабкіна.

Шанувальники артиста також долучилися до привітань та побажали Сергію чистого неба та подальших успіхів. 

  • Найщиріші вітання Сергію!
  • Щирі вітання, Сергію!
  • Дякуємо за ваш талант та натхнення!

Також на сторінці музиканта рідні зробили йому колаж із архівних світлин та показали, як змінився артист за останні 17 років. 

"Щороку, вранці 7 листопада, хтось таємно пробирається до Instagram Бабкіна, щоб привітати його з днем народження!
Ми вітаємо тебе, наш космотато, з новим роком! Дякуємо тобі за безмежність твоєї душі! За доброту твого величезного серця! Дуже любимо! Міцно обіймаємо", - написала родина Сергія. 

© instagram.com/babkin_official
Фото: instagram.com/babkin_official

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Дата публікації
Перегляди
6
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