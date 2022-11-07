Дружина Сергія Бабкіна зворушливо привітала співака із днем народження: "Моя рідна душа!"

Виконавицю виповнилося 44 роки.
Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана, зворушливо привітала свого чоловіка із днем народження.
На своїй сторінці в Instagram дружина виконавця поділилася його святковою світлиною, на якій Сергій задував свічку на шоколадному кексі. Також Сніжана написала миле звернення до коханого.
"Моя рідна душа! Мій любий друг! З днем твого народження! Нехай твій сонячний заряд з кожним днем стає яскравішим і потужнішим. Сяй, лікуй душі, надихай нас усіх! А твоїй Музі я передам, щоб обіймала тебе міцно-міцно", - написала Бабкіна.
Шанувальники артиста також долучилися до привітань та побажали Сергію чистого неба та подальших успіхів.
- Найщиріші вітання Сергію!
- Щирі вітання, Сергію!
- Дякуємо за ваш талант та натхнення!
Також на сторінці музиканта рідні зробили йому колаж із архівних світлин та показали, як змінився артист за останні 17 років.
"Щороку, вранці 7 листопада, хтось таємно пробирається до Instagram Бабкіна, щоб привітати його з днем народження!
Ми вітаємо тебе, наш космотато, з новим роком! Дякуємо тобі за безмежність твоєї душі! За доброту твого величезного серця! Дуже любимо! Міцно обіймаємо", - написала родина Сергія.
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