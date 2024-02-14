Дружина Сергія Тігіпка вагітна вчетверте і показала округлий животик

Дружина колишнього віцепрем’єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка Алла Зіневич вчетверте вагітна.

Зіневич, яка молодша від коханого на 24 роки, розповіла про прийдешнє поповнення у родині сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина.

На сторінці в Instagram обраниця Тігіпка розмістила романтичне відео, у якому постала в довгій білій сукні по фігурі. Спочатку майбутня мама позує спиною до камери, та, врешті, розгортається і демонструє округлий животик:

"Всіх з Днем закоханих! Цінуйте один одного і нехай кохання сяє яскраво, даруючи щастя бо щастя є в кожному з нас (в очікуванні дива)", - підписала відео Зіневич.

Дружина Сергія Тігіпка вагітна вчетверте

Зазначимо, що для Сергія Тігіпка та Алли Зіневич це буде четверта спільна дитина.

Також у бізнесмена є донька Ганна від першого шлюбу. Від другого шлюбу з дружиною Вікторією Тігіпко експолітик має трьох дітей - синів Тимофія, Леонтія та доньку Анастасію.

Скільки разом Сергій Тігіпко та Алла Зіневич - достоменно невідомо. 2018-го бізнесмен подав на розлучення з другою дружиною Вікторією. У жовтні 2021 року Тігіпко вперше вийшов у світ із Зіневич - закохані відвідали разом конкурс "Міс Україна Всесвіт". Від Тігіпка Зіневич має трьох синів - старшому 12 років, середньому 11, молодшому - 7 років.

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