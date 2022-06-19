Дружина Скічка показала новонароджену донечку та розсекретила її ім'я

Український пародист, нинішній очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева 24 квітня стали батьками.
Народжувала Ліза за кордоном, адже ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала до іншої країни і там і залишилася.
Якщо ж донечку Наталію дружина Скічка народжувала за допомогою кесаревого розтину, та ж цього разу Єлизавета народила самостійно.
Утім, крихітку вона годує дитячими сумішами, адже через стрес у неї зникло молоко.
"Дуже багато стресу. Молоко і стрес несумісні. Але у мене взагалі з цим завжди було погано. З Данею вистачило тільки на два місяці, а з крихіткою був екстрений кесарів розтин – також не було. Тому ми на сумішах", - поділилася Ліза у своєму Instagram.
До речі, дружина Скічка також розсекретила й ім'я донечки. Прихильники запитали у Лізу, як вони назвали крихітку. Вона зізналась, що донечку звуть Анною.
Нагадаємо, для Єлизавети та Олександра це перша спільна дитина. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.
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