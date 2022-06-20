Дружина Скічка розсекретила, де народжувала третю дитину і як дізналася про війну

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева вийшла з шанувальниками на зв'язок.

Як відомо, Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева 24 квітня стали батьками. Наразі Єлизавета з трьома дітьми перебуває у Європі, Скічко, за її словами, весь цей час в Україні.

У сторіз свої сторінки в Instagram Юрушева розповіла, як дізналася про війну в Україні. Вона поділилася, що поїхала з України за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Мої батьки дуже наполягали, щоб я поїхала, тому що була на 8 місяці вагітності, жила одна, з дітьми, а Саша був у Черкасах. Всі дуже за мене переживали і мене випхали. Я не сприймала це серйозно і взагалі не вірила у всі ці чутки та навіть взяла зворотній квиток на 24.02. Я думала, зараз посиджу тут, поки вони всі там заспокоються, і повернусь", - розповіла Юрушева.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Втім, вранці 24-го лютого її набрав чоловік і сказав, що почалася війна. Єлизавета зізнається, що намагалася себе заспокоювати, адже була вагітною на той момент.

"Мені було дуже страшно за Сашу, за батьків. Я не могла в це повірити! Не хочу згадувати цей день ніколи, навіть зараз пишу все це зі сльозами на очах", - додала дружина Скічка.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Також вона зізналася, що свою третю дитину, доньку Ганну Юрушева народила у Відні. Втім, Єзизавета з трьома дітьми зізналася, що у них поки немає постійного місця проживання.

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