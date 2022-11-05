Дружина Скічка відмовилася спілкуватися російською після відпочину у Туреччині та пояснила чому

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, категорично відмовилася спілкуватися російською мовою і вирішила повністю перейти на українську.

Таке рішення знаменитість прийняла після відпочинку у Туреччині. Там Ліза опинилася серед росіян. Дружині Скічка стало огидно, і вона зрозуміла, що не хоче мати нічого спільного з жителями РФ.

"Не думала, що канікули дітей і наша з ними поїздка до Туреччини так сильно на мене вплине, і я буду їй безмежно вдячна. Знаєте за що? За те, що вона раз і назавжди відбила бажання говорити російською мовою! На жаль, так, мені для цього рішення знадобилось опинитися поруч з цією мразотною нацією, щоб я зрозуміла що не хочу мати з ними нічого спільного! Мені так огидно!" – розповіла Єлизавета у своєму Instagram.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Як зізналась Юрушева, за кордоном вона спілкувалася іноземними мовами, а у побуті з рідними – російською. Утім, нині бізнесвумен хоче повністю перейти на українську. Ліза вже знайшла вчителя з української мови, а також сайт, де перевірятиме себе на помилки. Окрім того, чоловік допомагатиме їй вдосконалювати знання.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

"Зараз я маю за ціль зробити своєю рідною українську! І говорити тільки нею! Завжди! Я так давно хотіла її вивчити і зараз найкращий час! Я дуже рада, що сама до цього прийшла хоч і тільки зараз. Але час вже покидати свою зону комфорту, і, до речі, мене так нереально підтримали діти і чоловік", - поділилася Ліза.

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