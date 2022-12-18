Дружина Скічка відповіла, чи приїжджає до неї за кордон чоловік

Також Юрушева чесно прокоментувала, чи вже знає, коли повернеться до України.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – відповіла на запитання шанувальників у фотоблогу.

Зокрема, у Лізи запитали, чи приїжджає до неї чоловік за кордон. До слова, сама Юрушева на початку повномасштабної війни з дітьми поїхала з України.

Бізнесвумен зізналась, що Олександр Скічко час від часу приїжджає до неї. За словами Лізи, чоловік має законне право виїжджати за кордон, адже у їхній сім'ї троє дітей.

"Так, тому що у нас троє дітей, і за законом він має право", - відповіла Ліза.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Також у Юрушевої запитали, коли вона сама повернеться до України. Утім, Ліза чесно зізналась, що поки не може відповісти на це запитання, адже й сама не знає.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Єлизавета Юрушева поїхала за кордон, а Олександр Скічко залишився в Україні. У квітні Ліза народила чоловіку донечку – Ганну. Також подружжя виховує доньку Наталію та сина Даніеля.

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