Дружина Скічка вперше за тривалий час повернулася до Києва й показалася в обіймах чоловіка

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева – показала зворушливу зустріч зі своїм коханим.

Так, пара тривалий час перебувала в розлуці через війну. Зокрема, бізнесвумен вивезла всіх трьох дітей за кордон і нині успішно розвиває там новий бізнес. Проте днями вона возз'єдналася з Олександром у столиці та наробила милих знімків разом.

Олександр Скічко і Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

На спільних фото помітно, як Юрушева щасливо позує в авто з коханим, який її ніжно цілує. Також на своїй Батьківщині дружина Скічка зустріла перший сніг, а ще насолодилася архітектурою міста та стінами рідних закладів. Крім того, після довгої розлуки блогерка встигла побачитися з друзями та колегами.

Єлизавета Юрушева у Києві / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева у Києві / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева у Києві / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бізнесвумен зазначила, що всі ці справи встигла зробити лише за одну добу. І поділилася емоціями, зізнавшись, що дуже сумувала за такими днями.

"24 години в Києві. Мій рідний дім, я так за тобою скучила!", - зворушила Єлизавета.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва вперше за тривалий час побачилася з мамою. Рідкісна зустріч трапилася просто на концерті артистки у київському Палаці спорту.

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