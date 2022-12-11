Дружина Скічка вперше засвітила обличчя їхньої 7-місячної донечки

Єлизавета зняла донечку на відео та показала її у патріотичному вбранні.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – вперше засвітила обличчя їхньої молодшої донечки.

В Instagram-stories Ліза опублікувала коротке відео, де зображена 7-місячна Анна. У ролику крихітна донечка сидить на стільчику у віночку у синьо-жовтих кольорах і вабиться. Єлизавета ж, своєю чергою, вирішила більше не приховувати обличчя дівчинки.

Донька Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Я – українка! Це я! Так, Нюшо?", - говорить на відео дружина Скічка.

Зазначимо, Єлизавета Юрушева у квітні народила Олександру Скічку дівчинку. Донечка з'явилася на світ за кордоном, а саме - у Відні. Дівчинку подружжя назвало Анною.

Нагадаємо, Олександра та Єлизавета виховують сина Даніеля, якого Юрушева народила 2008 року від першого шлюбу. Також у пари є ще одна спільна донька – Наталія, яка з'явилася на світ 2015 року.

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