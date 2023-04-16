Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дружина Скічка замилувала рідкісним сімейним фото з чоловіком та трьома дітьми

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1089
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Скічка замилувала рідкісним сімейним фото з чоловіком та трьома дітьми

Олександр Скічко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Сімейство привітало прихильників з Великоднем.

Ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, звернулися до шанувальників.

У спільному дописі подружжя привітало користувачів з великим святом – Великоднем. До свого привітання пара прикріпила сімейне фото. На знімку Олександр та Єлизавета зображені разом з трьома дітьми – Даніелем, Наталією та Ганною.

Олександр Скічко з дружиною та дітьми / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Олександр Скічко з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Христос Воскрес! Наша сім'я бажає всім теплого сімейного свята. Любимо і обіймаємо вас", - йдеться у дописі сімейства.

Загалом, Олександр з Єлизаветою та дітьми, ймовірно, зустрів Великдень у Мілані, Італія. Саме там через війну в Україні нині живе Юрушева з сином та доньками.

Єлизавета Юрушева з дітьми / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

До речі, нещодавно доньці подружжя – Наталії – виповнилося вісім років. День народження дівчинки святкували в Мілані. Єлизавета показувала, яку яскраву вечірку з нагоди свята організувала донечці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1089
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація