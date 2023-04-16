Дружина Скічка замилувала рідкісним сімейним фото з чоловіком та трьома дітьми

Сімейство привітало прихильників з Великоднем.
Ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева, звернулися до шанувальників.
У спільному дописі подружжя привітало користувачів з великим святом – Великоднем. До свого привітання пара прикріпила сімейне фото. На знімку Олександр та Єлизавета зображені разом з трьома дітьми – Даніелем, Наталією та Ганною.
"Христос Воскрес! Наша сім'я бажає всім теплого сімейного свята. Любимо і обіймаємо вас", - йдеться у дописі сімейства.
Загалом, Олександр з Єлизаветою та дітьми, ймовірно, зустрів Великдень у Мілані, Італія. Саме там через війну в Україні нині живе Юрушева з сином та доньками.
До речі, нещодавно доньці подружжя – Наталії – виповнилося вісім років. День народження дівчинки святкували в Мілані. Єлизавета показувала, яку яскраву вечірку з нагоди свята організувала донечці.
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