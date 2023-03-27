Дружина соліста Maroon 5 Адама Левіна поділилася першим фото з новонародженою дитиною

Дружина фронтмена Maroon 5 Адама Левіна, модель Бегаті Прінслу поділилася першими кадрами з новонародженим малюком.

Світлини з дитиною знаменитість опублікувала в Instagram. На фото шанувальники могли побачити ніжки дітлаха, якого зіркова мама турботливо тримала на руках. Таким чином, через два місяці після пологів пара підтвердила народження третьої дитини.

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Окрім світлини з 2-місячним малюком, Бегаті поділилася й іншими кадрами. Зіркова родина вирушила разом і Левіном та його гуртом до Лас-Вегаса, де весело проводить час. У добірці світлин Бегаті показала старших доньок - Дасті Роуз та Джио Грейс, а також продемонструвала, як відпочиває від батьківства разом із чоловіком.

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Нагадаємо, про те, що в родині Адама Левіна та Бегаті Прінслу сталося поповнення, стало відомо в січні 2023 року. Поки що пара приховує стать дитини.

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