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Дружина та діти Анатолія Анатоліча вперше від початку війни повертаються до України

Дружина та діти Анатолія Анатоліча вперше від початку війни повертаються до України

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1865
Час на прочитання
2 хв
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Дружина та діти Анатолія Анатоліча вперше від початку війни повертаються до України

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

Майже рік Юлія з дітьми перебувала у Франції.

Дружина та діти українського ведучого Анатолія Анатоліча повертаються з-за кордону до України.

Як розповіла Юлія у своєму Instagram, вона прийняла остаточне рішення та вже купила квитки на літак. Так, спочатку сім'я шоумена 2 березня з Парижа прилетить до Варшави, а вже звідти до Києва.

"2 березня 2023. Дорога додому. Ми тікали від війни, а тепер їдемо до перемоги. Ми виїжджали заради дітей, а тепер заради них повертаємось. Дім - найкраще слово на землі", - наголосила Юлія та показала квиток на літак.

Квиток дружини Анатолія Анатоліча на літак / © instagram.com/yulattt
Квиток дружини Анатолія Анатоліча на літак / Фото: instagram.com/yulattt

Дружина Анатоліча також додала, що залишатися постійно жити у Франції вони не планували. Повертається родина шоумена до України, адже дуже сумує за рідною оселею, яку не бачила вже майже рік. Також Юлія поділилася, що на неї вдома чекає чимало роботи.

"Жити у Франції з фінансової точки зору нам майже так само, як і в Україні. Тут школа безкоштовна. А в Україні платна. Тут платне житло. Виходить одне на одне. Але ми всі скучили за нашим домом. У мене багато роботи. А дівчата кожного дня мріють про своїх собак і свій дім. Ми тут не планували жодного разу будувати життя. Тим паче попереду весна вдома і перемога", - додала Юлія.

Дружина Анатолія Анатоліча прокоментувала повернення до України / © instagram.com/yulattt
Дружина Анатолія Анатоліча прокоментувала повернення до України / Фото: instagram.com/yulattt

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Дата публікації
Перегляди
1865
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