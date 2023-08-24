Дружина та маленькі сини MONATIK повернулися до України і показалися в Києві

Родина українського мультиартиста Дмитра Монатіка повернулася до України з-за кордону.

Про це щасливий виконавець розповів сьогодні в ефірі спецпроєкту телеканалу "1+1 Україна" до Дня Незалежності – "Незалежність. Хоробрі серця", де представив свій новий трек "Люди… Камені…".

За словами Дмитра, повернення до Києва дружини з дітьми було непростим рішенням, проте вони почуваються набагато щасливіші, перебуваючи разом:

"Це було складне рішення. Але зараз мої малі, моя дружина в Києві. Я такий радий відчувати вас так близько, у мене зовсім інший вайб. Київ став Києвом, яким я люблю. Як би складно не було. Ми збагнули одну штуку, дуже важливу – дійсно, що рятує, так це сім'я", - сказав Монатік.

Дмитро Монатік з синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Своєю чергою, Ірина Монатік в сторіз своєї сторінки в Instagram показала фото з Києва та привітала всіх з Днем незалежності.

Дружина Дмитра Монатіка показала фото з Києва / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дружина Дмитра Монатіка показала фото з Києва / Фото: instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, місяць тому в інтерв'ю "Слава+" Дмитро Монатік розповів про намір забрати дружину та синів з Англії до України. За словами виконавця, це було непросте рішення, адже вони з дружиною Іриною переживають за ментальне здоров'я своїх дітей:

"А з іншого боку, а де ж оце головне правило сім'ї, - всі болі і радощі проходити разом. Тоді це неправильно. Ми до цього прийшли. Це було складне рішення. Ми мусимо проходити і складні, і хороші часи разом", - пояснив Дмитро.

Також Монатік поділився, до якої школи діти ходитимуть в Києві та де вони з родиною будуть жити і де будуть перечікувати повітряну тривогу.

Читайте також: