Дружина та син Сергія Сивоха: що про них відомо, чим вони займалися та їхні фото

У вівторок, 17 жовтня, пішов з життя колишній гравець КВК актор, ведучий та політик Сергій Сивохо.

Шоумен, який страждав від хронічної хвороби легень і поліорганної недостатності, пішов з життя у віці 54 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про хворобу Сергія Сивоха, а також де ведучий перебував та чим займався. Наразі ж пропонуємо дізнатися, що відомо про особисте життя ведучого. До слова, у шоумена залишилися дружина та син.

Сергій Сивохо з дружиною / Фото: instagram.com/ciboxo

З ким був одружений шоумен

Свою обраницю Сергій Сивохо понад 15 років приховував від публіки. Лише 2016 року у програмі "Світське життя" гуморист вперше представив кохану. Дружину Сергія Сивоха звуть Тетяною. Вони почали зустрічатися в 1990-х роках. Познайомилася пара завдяки роботі. Шоумен працював на телебаченні, а Тетяна була ведучою новин.

Сергій Сивохо з дружиною / Фото: instagram.com/ciboxo

Після п'яти років стосунків, а саме 2000 року у подружжя народився спільний син. Після народження дитини Тетяна пішла з роботи, аби виховувати первістка, та стала домогосподинею.

Сергій Сивохо з дружиною / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

"До того, як я почала працювати дружиною Сергія Анатолійовича, я працювала ведучою телевізійних новин. Ну а потім так вийшло, що народилася дитина", - розповідала раніше Тетяна.

Сергій Сивохо з дружиною / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

Закохані прожили разом понад 25 років. Хоча вони й не ділилася публічно подробицями сімейного життя, однак час від часу публікували спільні світлини та демонстрували ідилію у подружньому житті. Та й сам шоумен раніше розповідав, що в їхньому шлюбі з Тетяною не було криз та серйозних сварок.

Єдиний син Сергія Сивоха

У ведучого є один син, якого звуть Саввою. Він народився у листопаді 2000 року, тож хлопцеві незабаром виповниться 23 роки. Савва зараз уникає публічності та не виставляє життя на загал.

"У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Савва Сергійович Сивохо. Це наш сумісний бізнес. У нас все вкладається у нього ", - розповідав раніше про сина шоумен.

Сергій Сивохо з сином / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

Савва Сивохо раніше захоплювався віртуальним бізнесом. Хлопця цікавили комп'ютерні ігри та все, що з ними пов'язано. Раніше Савва мріяв саме з цим пов'язати своє життя.

До речі, Сергій Сивохо не приховував, що мріяв про другу дитину. Однак шоумен відверто ділився, що не був впевненим, що на це погодиться дружина Тетяна.

Сергій Сивохо з сином / Фото: instagram.com/ciboxo

Нагадаємо, Сергій Сивохо пішов з життя вранці 17 жовтня о 5:40. Шоумену було 54 роки. Сумну новину повідомила подруга ведучого Світлана Бердецька.

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